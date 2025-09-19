Rowerzysta jechał pod prąd i uderzył w samochód. Kierowca auta dostanie mandat
Kolizja we Wrocławiu wygląda jak stuprocentowa wina rowerzysty, ale nie dajcie się zwieść pozorom. Kierowca samochodu może szykować się na poważne kłopoty. Być może ten wpis pomoże mu w walce o swoje prawa.graczboo
Komentarze (31)
Co z tego, że wali 150 w zabudowanym, wyprzedza na przejściu i skrzyżowaniu, pogania światłami - będąc na drodze z A-7 masz takiemu BEZWZGLĘDNIE UMOŻLIWIĆ dalsze łamanie prawa. W razie kontaktu wina jest Twoja, bo Ty masz ustąpić.
Takie są przepisy niestety.
Tylko niestety zapominają o tym jak przyśpieszyły niestety hulajnogi i rowery elektryczne, a z tymi idiotami masz problem niestety, że jeszcze krzywdę im zrobisz bo nic ich nie chroni.
Ktoś wjechał na drogę główną ze znaku STOP. W tym przypadku sąd uznał przyczynienie się obu stron: zarówno kierującego motocyklem, jak i kierującego, który wjechał na drogę z pierwszeństwem.
Jest to logiczny wyrok- ty nie masz mu niczego umożliwić ale przede wszystkim uniknąć zderzenia.
@kinasato: problemem jest to, że ci którzy tyle spuszczają się o pedalarzach prawdopodobnie ostatni raz rowerem jechali na komunię, a DDRy, to oni widzą jedynie na hejterskich zdjęciach na wypoku.
DDR DDRowi nie jest równy. Jeden to dobrze i logicznie oznaczony gładki asfalt bez dzieci, grażyn i turystów, a drugi to obsrana krzywa kostka po której chodzą
Tyle że przepisy nakazują ustąpić pierwszeństwa wszystkim pojazdom - i tyle. Nawet tym jadącym 150 km/h po miescie albo bez świateł w nocy. Pretensje do przepisów.
Sprawa przerobionego czy odblokowanego rewera to inny temat i inny paragraf.
@snup-siup: A jeśli ten łamiący jedzie z prędkością która uniemożliwia jego zobaczenie/spostrzeżenie w biologicznych reżimach? To co mam niewidzialnym ustępować? Przepis jest zły bo każe ludzi za brak zdolności nadprzyrodzonych, np, widzenia przez ściany, widzenia przez inne pojazdy, widzenia 1mm punktu w lusterku wstecznym
Po temacie, można się rozejść. Wypadek z winy kierowcy w 100%
Rowerzysta odpowie co najwyżej za jazdę pod prąd.
Dopóki kierowca auta nie włączy się do ruchu/nie wyjedzie z podporządkowanej to musi ustąpić wszystkim pierwszeństwo, nawet jak tamci jadą niezgodnie z przepisami