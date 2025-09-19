Ale przecież wszystko jest w porządku według polskiego prawa! Ty mając znak A-7 albo włączając się do ruchu masz ustąpić każdemu, nawet jak on łamie przepisy ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



Co z tego, że wali 150 w zabudowanym, wyprzedza na przejściu i skrzyżowaniu, pogania światłami - będąc na drodze z A-7 masz takiemu BEZWZGLĘDNIE UMOŻLIWIĆ dalsze łamanie prawa. W razie kontaktu wina jest Twoja, bo Ty masz ustąpić. Pokaż całość