Tylko że przysięganie na Koran jest g---o warte bo w Islamie funkcjonuje coś takiego jak Takija - czyli przyzwolenie na kłamstwo, a nawet udawane wyrzeczenie się Allaha, jeśli jest to z korzyścią dla Islamu. Wtedy nie jest to traktowane jako grzech. Podobnie nie jest traktowane jako grzech oszukiwanie niewiernych. Zupełnie inaczej niż w Chrześcijaństwie.

Dlatego np. Palestyna po podpisaniu jakiegoś traktatu pokojowego z Izraelem już na drugi dzień potrafiła wysyłać rakiety.