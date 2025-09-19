ReVanced pozwany przez Spotify za przycisk do skipowania utworów.
Twórca patcha do ReVanced który pozwala na pomijaniem utworów w darmowej wersji aplikacji Spotify został pozwany, grozić mu może nawet 3,5 roku więzienia.BArtus
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 95
- Odpowiedz
Komentarze (95)
najlepsze
Ja za to zapłaciłem za Grayjay czyli alternatywę dla Revanced. Wolę wspierać takie projekty niż korpo molochy pełne cenzury i hipokryzji. Niech giną.
@3mortis: j---ć korpo. google to szpiegujące evil corpo kradnące i dążące do ograniczenia wolności jednostki, jak ktokolwiek może bronić tego pomiotu szatana
spotify nie lepsze, monopolista wykorzystujący swoją pozycję na rynku żeby jak najmniej płacić twórcom.
te firmy nie mają słowa "moralność" czy "uczciwość" w swoim słowniku, jak można je bronić xd
@HeniekZPodLasu: przez "rz", bo to zawód, jak mniemam? ;)
Internet to nie miała być lepsza wersja kablówki, gdzie płacisz za oglądanie reklam.
Oczywiście w erze patronite gdy nawet morderca może uzbierać ogromną sumę na koszty obrony to tym bardziej ktoś taki jak autor ReVanced nie będzie miał z tym problemu a wówczas ta batalia sądowa może wyjść bokiem dla spotify.
Tak czy siak - wszystko rozbija się właśnie o pieniądze. Wmuszenie reklam oznacza,