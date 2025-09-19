Co trzecia osoba zakładająca JDG nie ma nawet 30 lat
Moda na B2B trwa w najlepsze. W 2024 w IT więcej osób pracowało na B2B niż na UoP. Odsetek młodych zakładających JDG od pandemii wzrósł trzykrotnie!michal-fitz
- #
- #
- #
- #
- #
- 110
- Odpowiedz
Moda na B2B trwa w najlepsze. W 2024 w IT więcej osób pracowało na B2B niż na UoP. Odsetek młodych zakładających JDG od pandemii wzrósł trzykrotnie!michal-fitz
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (110)
najlepsze
Inna sprawa, ze B2B w Bolzce to czesto fikcja stosowana do placenia nizszych podatkow i tyle. Zawsze mnie smieszy, jak bebe memcen i
Zunifikujmy podatki, liniowy 18% dla UOP i JDG i zobaczymy jak będzie jak pył opadnie
- zachoruję - nie zarabiam
- urlop - mam bezpłatny
- nie mam PPK
- składki emerytalne są bardzo niskie, muszę odkładać na emeryturę sam
- za oddanie krwi nikt mi nie da 2 dni wolnego
No co Ty mordka, jak pisałem tu o wadach B2B to większość socjalwykopków twierdziła, że to jest to samo co UoP tylko podatki niższe xddd
Albo promuje się przyszłość narodu albo przeszłość i jego koniec
B2B jest pracodawcom na rękę. Pracownik może i ma trochę więcej kasy, ale za to warunki może mieć dużo gorsze. Słynne "co sobie wynegocjujesz na umowie" można między bajki wsadzić, bo jak powołasz się na umowę, to Ci powiedzą do widzenia z dnia na dzień, możesz nas pozwać, powodzenia. Przy tych zarobkach na pewno stać Cię na papugę i miesiące czy
Jak ktoś umie liczyć i ogarnie że na UoP mu zabierają 60% wypłaty to nic dziwnego.
@Larkin: Trzeba płacić, ale trzeba też pamiętać, że nie wpada się w drugi próg podatkowy. W moim przypadku to była całkiem spora różnica bo na UoP w drugi wchodziłem już we wrześniu.
Moda polegająca na tym że pracodawca stawia cię przed faktem dokonanym że albo zakładasz działalność albo się żegnamy...