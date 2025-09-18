Ponad pół miliona osób na ulicach. Gaz łzawiący i zamknięte atrakcje turystyczne
W protestach i akcjach strajkowych we Francji, zwołanych w czwartek przez osiem związków zawodowych, wzięło udział ponad 500 tys. osób, w tym 55 tys. - w demonstracji w Paryżu. W stolicy policja użyła gazu łzawiącego, zamknięte były niektóre muzea i atrakcje turystyczne. W elektrowni jądrowej we Flarybak_fischermann
w sensie miejca piękne- lazurowe wybrzeże, prowansja, budowle w Paryżu czy Montpelier
ale co chwila zamieszki, w niektórych turystycznych miastach lepiej nie oddalać sie od miejsc dla turystów
a najgorsi są sami Francuzi- udający że nie rozumieją angielskiego, wiecznie ofukani, złośliwi i nadęci.
dużo lepsze są Włochy, pod kątem lokalsów są odwrotnoscią Francuzów- oni faktycznie nie znają angielskiego, ale będą ci tłumaczyć po włosku tak długo
Jeśli mam protestować to nie pod szyldem jakiegoś polityka!
Ale jak rozumiem są to grupy pogardzane i niedobre mzinu
Inaczej się nie da - komuś trzeba zabrać. Bogactwo nie bierze się z socjalu tylko z pracy.