Francja to okropne miejsce na wakacje

w sensie miejca piękne- lazurowe wybrzeże, prowansja, budowle w Paryżu czy Montpelier



ale co chwila zamieszki, w niektórych turystycznych miastach lepiej nie oddalać sie od miejsc dla turystów

a najgorsi są sami Francuzi- udający że nie rozumieją angielskiego, wiecznie ofukani, złośliwi i nadęci.



dużo lepsze są Włochy, pod kątem lokalsów są odwrotnoscią Francuzów- oni faktycznie nie znają angielskiego, ale będą ci tłumaczyć po włosku tak długo Pokaż całość