Mikroflora psa - kał na dywanie, groźne bakterie w pysku
Naukowcy odkryli, że psy noszą na skórze i pysku SETKI gatunków bakterii, w tym kałowe i chorobotwórcze a każdy ich siad na kanapie czy lizanie po twarzy zostawia ślad. "Najlepszy przyjaciel to w rzeczywistości chodzący rezerwuar mikrobów, rozsiewający fekalia.growing3902
- #
- #
- #
- #
- 154
- Odpowiedz
Komentarze (154)
najlepsze
@growing3902: Voila!
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5382463/
Bo wtedy jeden noworodek umierał (długość życia = 0), drugi żył 80, i średnia wychodziła 40.
@kosma666: A wcześniej rano scrollują portale informacyjne siedząc na porcelanie.
Dlatego też nigdy nie będę miał w domu żadnego większego zwierzęcia
@Norskee: Typowa dla warszafki niechęć do górników! WSTYD!
Albo po przygarnięciu psa żona się wyprowadziła.
To taki dowód anegdotyczny
https://wykop.pl/ludzie/growing3902
Jest tu od tygodnia i spamuje wszelkimi znaleziskami i komentarzami oczerniającymi psy i właścicieli psów. To nie jest pierwsze takie konto...mozliwe, że to multikonto poprzedniego takiego spamera.
O co chodzi z tą propagandą anty psom? Skąd to się wzięło?
Przecież to każdy wie.