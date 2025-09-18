Nauczycielka miała zlecić pobicie ucznia. "Na wychowawczynię się nie kabluje"
Nauczycielka z Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu miała pożyczać pieniądze od uczniów. Świadkowie twierdzą, że kiedy sprawa wyszła na jaw, zleciła uczniom pobicie jednego z nich. Informacje o sytuacji dotarły do dwóch nauczycieli, którzy postanowili to wyjaśnić.Bobito
- #
- #
- #
- #
- 35
- Odpowiedz
Komentarze (35)
najlepsze
"Nauczyciel w okresie całego swojego zatrudnienia, może wykorzystać urlop dla poratowania zdrowia przez nie więcej niż 3 lata."
Zakładając, że:
- jesteś
1) Udawaniem, że nic nie widzi.
2) Spychaniem g*wna na kogoś innego.