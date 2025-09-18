Jak wkrótce będzie wyglądał Hel? W tym mieście rządzi chciwość.
Na chronionym prawem Cyplu Helskim, już za chwilę ma powstać olbrzymi hotel z ponad 250 pokojami i apartamentami.malinowydzem
Komentarze (30)
@MasterRybka: przede wszystkim hel to taka straszna dziura - która ma w sezonie jedną drogę z jednym długim korkiem na X kilometrów (w jedną stronę - do szukania miejsc parkingowych na samym końcu, w drugą stronę - do jednego ronda w Władysławowie), że samo to "jakim cudem ludzie tam chcą jechać stać w korku" jest atrakcją turystyczną regionu ;)
Miasto też musi się rozwijać, pytanie tylko kiedy powiedzieć dość żeby nie przesadzić bo w pewnym momencie nikt nie będzie chciał jechać skoro będzie wyglądało to jak Pobierowo z zabudowanym każdym metrem.
Poza tym sam dojazd i wyjazd z Helu w sezonie to jest
Ale jeśli jest afera, gdy spośród milionów drzew trzeba wyciąć kilkaset... to tego nie widzę.
@deviator: owszem, to skansen tematyczny "urlop w PRL", ale jak to przebudować w nowoczesne standardy to chyba tylko pod warunkiem, żeby zrobić jakąś zasadę dla wszystkich obiektów "na każdy jeden pokój = jedno miejsce parkingowe dla turystów". Bo stosunkowo mało turystów dociera tam pociągiem, spora większość samochodami z drugiego końca polski - i robi się klops, przy którym korek
Po pierwsze dojazd do tych wszystkich nowych kurortów to męczarnia - jak żle trafisz to na Hel z Pucka możesz zjechać i 2-3h, podobnie z Helu wyjeżdżać. Jedna droga, dużo przejść dla pieszych, rondo we Władku korkujące ruch.
Po drugie, ktoś wreszcie powinien pomyśleć o miejscach parkingowych na Helu bo tam jest istna masakra. Albo 40 zł