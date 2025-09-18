Muzeum w Bóbrce - pierwszy szyb ropy naftowej na świecie!
Na Podkarpaciu, wśród lasów i pól, znajduje się miejsce absolutnie wyjątkowe na skalę światową. To właśnie tutaj Ignacy Łukasiewicz rozpoczął wydobycie oleju skalnego, który dzisiaj znamy pod nazwą ropa naftowa! Warto zajrzeć do znajdującego się tam muzeum, które prezentuje historię wydobyciajakub-juszynski
- #
- #
- #
- #
- #
- 9
- Odpowiedz
Komentarze (9)
najlepsze
Najstarsze znane odwierty ropy naftowej wykonano w Chinach w 347 r. n.e. Miały one głębokość do ok. 240 metrów i wiercone były przy użyciu żelaznych wierteł przymocowanych do bambusowych tyczek. Ropę spalano w celu odparowania solanki i pozyskiwania soli. Już w X wieku rozległa sieć bambusowych rurociągów łączyła szyby naftowe ze źródłami solnymi. Starożytne zapisy z Chin i Japonii zawierają liczne wzmianki o wykorzystaniu gazu
Zapraszam na intelektualną ucztę poniżej link
https://youtu.be/kM3ZlTI-TWM?si=cBoJ4N4fRDHsYpRp
In 1710 or 1711 (sources vary) the Russian-born Swiss physician and Greek teacher Eirini d'Eyrinys (or Eirini d'Eirinis) discovered asphaltum at Val-de-Travers, Neuchâtel. He established a bitumen mine (de la Presta) there in 1719 that operated until 1986.[16][17][18][19]
In 1745 under the Empress Elizabeth of Russia the first oil well and refinery were built in Ukhta by Fiodor Priadunov. Through the process of distillation of the "rock oil" (petroleum)