Rada Miasta Krakowa "za" podwyżką podatku od nieruchomości
To koniec eldorado deweloperów i flipperów?ross-flow
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 51
- Odpowiedz
To koniec eldorado deweloperów i flipperów?ross-flow
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (51)
najlepsze
@malkontent: Mamy wolny rynek i rekordową produkcję mieszkań. Obecnie są one najtańsze w historii.
@editores: super oszczędności jak przez pół roku trzeba mocniej ogrzewać mieszkanie bo za ścianą lodówka ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Maroman: Lub licznik przedpłacony.
Podpowiem, ze w interesie 90% ludzi, jest to zeby nieruchomości BYLY opodatkowane kosztem opodatkowania pracy. A juz w szczególności szkoldiwy jest brak opodatkowania nieruchomości i zysków z nich czerpanych.
- Panie deweloperuch, zdobyliśmy kredyt, ale czemu to mieszkanie 15k drożej niż wczoraj?
- Bo nowy podatek