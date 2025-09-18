Zabieranie się za problem od d--y strony. Aby mieszkania potaniały wystarczy zlikwidować trudności z eksmisją. Zalegasz 2 miesiące z płatnością? Za fraki i do widzenia. Teraz miliony mieszkań stoją puste, bo właściciele boją się wynajmować. Jeszcze trafią na cwaniaka, który nie tylko nie zapłaci, ale i odpali koparkę bitcoinów, a za prąd i tak będziemy musieli zapłacić, bo jak nie to więzienie.