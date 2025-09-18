+jedynym plus tego skepu jest taki że ma polskiego właściciela na tym koniec.

-asortyment z d--y zawsze inny

-syf na sklepie prawie jak w biedronce (trochę mniejszy)

-zarobki na kasach gówniane dużo ludzi przez agencje zatrudnionych żeby pozbywać się maruderów

-w centrali jest taki sam kołchoz jak w markecie

-stary sprzęt