Facet podający się za policjanta nie potrafi na suwak
Nie potrafi jeździć na suwak, machnął odznaką, fikcyjną, bądź nie i kazał zjechać na pobocze. Nie przedstawił się i wspomniał, za jazdę z używaniem telefonu jest mandat 500 zł i 10 punktów karnych. Autor pojechał w swoją stronę... Nagranie trafiło także na skrzynkę stop agresji drogowej.Griev
Czy to właśnie chodzi o to, że za fałszywą legitymację pójdą siedzieć, a odznakę mogą mieć i liczą że się ktoś przestraszy?