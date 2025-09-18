Gdzie najwięcej zużywa się pestycydów? W pierwszej trójce dwa kraje Mercosur
Coraz bliżej porozumienia handlowego Unii Europejskiej z krajami Ameryki Południowej z bloku Mercosur. Okazuje się, że tertdyujio
- #
- #
- #
- #
- #
- 7
- Odpowiedz
Coraz bliżej porozumienia handlowego Unii Europejskiej z krajami Ameryki Południowej z bloku Mercosur. Okazuje się, że tertdyujio
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (7)
najlepsze
Bo sznurek do bujania kołyski w której siedzą eurokomuchy prowadzi na kreml.
Produkcja elektryków jest obecnie droga, ceny również, spalinowe do Europy się nie nadają bo napędzamy gospodarki reżimom kupując ropę - stąd regulacje pod eko-przykrywką (Nawrocki coś mówił w Berlinie o porzuceniu rosyjskiej ropy, ja bym jeszcze dodał żeby nie było chorób i biedy...). Ameryka Południowa ma swoje zasoby, więc można wycisnąć resztkę pieniędzy z odchodzącej technologii sprzedając in europejskie auta. Polska na tym skorzysta bo jest dość mocno powiązana z niemieckim
A produkty idą do Chin. Czysty profit.