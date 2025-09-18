Trzeba przyznać, że postęp ostatnich dekad w zakresie techniki i umiejętności astronomów jest imponujący. Jednak trzeba też powiedzieć, że odkrywanie tego co oczywiste było pasjonujące na początku. Dzisiaj jest "kawą na śniadanie". To tak, jak kiedyś odkrywanie "nowych gwiazd". Dzisiaj nadaje się kolejnej kolejny numer i wpisuje do Katalogu Gwiazd. Bez nagłówków w prasie.