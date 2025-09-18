Liczba potwierdzonych przez NASA egzoplanet sięgnęła 6000.
Od odkrycia pierwszej egzoplanety minęło ponad 30 lat. W chwili obecnej ok. 8000 kolejnych obiektów czeka na potwierdzenie bycia egzoplanetamiMajsterZeStoczni
@Dawid_Kwlk: niby tak, tylko, że człowiek nie nadąża za tymi zmianami. Od wieków nie staliśmy się lepsi w pojęciu "duchowym". Wojny jak były tak są. Chciwość, chamstwo, zaspokajanie pierwotnych instynktów. Większość ludzi to debile, dla których największą ambicją jest nażarcie się do porzygu, wypicie piwa, obejrzenie jakiegoś reality show
A odkrył ją Polak prof. Aleksander Wolszczan
@kubako: 9 stycznia 1992 roku znane czasopismo „Nature” zamieściło przełomowy artykuł na temat odkrycia planety poza naszym Układem Słonecznym, autorstwa polskiego naukowca, prof. Aleksandra Wolszczana.
link nature.com
