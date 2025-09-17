Zamordowała męża kanapką. Dodała do niej śmiertelną dawkę azotynu sodu
Policjanci z Bełchatowa aresztowali Grażynę J. i jej syna Andrzeja J. pod zarzutem morderstwa.readme
Komentarze (82)
najlepsze
Śmiertelna dawka azotynu sodu to ok. 180 mg na kilogram masy ciała. Czyli dla 80 kg chłopa trzeba prawie 15 g tego środka. Jakim cudem napchała tyle
@jagoslau: Łatwo można kupić sól peklującą nie czyst
Czysty jest trochę gorzej dostępny ale jest
Ona dostanie wyrok w zawieszeniu, a syn dostanie z 2-3 lata za wspoludzial ¯\(ツ)/¯
Sady, lekarze, instytucje w tym kraju to jest taka gownozerka ze sie w glowie nie miesci.
Lekarz w Danii zarabia 5 krotnosc tego co kasjer w sklepie i chetnych do leczenia ludzi nie brakuje, polski lekarz zarabia 10-20 razy wiecej i jeszcze ma pretensje do calego swiata, a sprobuj
Aleksy Kiełbasa
@ukamieniowany: aż tyle to nie. Zakazać kanapek przynoszonych z domu!. Kanapki legalne tylko te kupowane w legalnym automacie/od dilera korporacyjnego (19zl/szt, chyba że z składnikami premium jakieś, coś ponad pasztet i ser, to 24).
Nie qrvva. Zamordowała go azotynem sodu. Gdyby zatruła nim wodę to by napisali, że Zamordowała go wodą? (Co w domyśle by było utopienie)...
w koncu jakis pozytywny news o wymiarze sprawiedliwosci (poza faktem umorzenia)