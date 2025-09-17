Lekarz stwiedzil ze zawal nie otrucie, Teraz kolej sądu.

Ona dostanie wyrok w zawieszeniu, a syn dostanie z 2-3 lata za wspoludzial ¯\(ツ)/¯

Sady, lekarze, instytucje w tym kraju to jest taka gownozerka ze sie w glowie nie miesci.



Lekarz w Danii zarabia 5 krotnosc tego co kasjer w sklepie i chetnych do leczenia ludzi nie brakuje, polski lekarz zarabia 10-20 razy wiecej i jeszcze ma pretensje do calego swiata, a sprobuj Pokaż całość