Na Majorce i Ibizie mają problem. "Kanapkowi turyści" nie dają zarobić.
Goście nie przyjeżdżają już na dwa tygodnie, a najwyżej na tydzień. Do tego nie stołują się w restauracjach. Robią zakupy w supermarketach, a na plażę i wycieczki wychodzą z kanapkami.dzieju41
78
Komentarze (78)
Jestesmy daleko do progu bólu cenowego (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
@sikejsikej: no dokładnie właśnie chciałem to napisać, najlepsze rozwiązanie. Działa w nad morzem jak i w górach, więc rozwiązanie uniwersalne.
W sklepie - Bagietka dla 2 os i dziecka - 1 EUR, Szynka 2 EUR, pomidor plus oliwka 2 EUR. Rachunek jest prosty.
Znajomi do mnie po powrocie - co? Majorka droga?
Czy droga? Ceny sopockie
@fraciu: Może rosnące nierówności majątkowe i idące za tym zubożenie klasy średniej w krajach zachodu ma coś z tym wspólnego? To by było zbyt proste ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@jegertilbake: Przecież pieniądz krąży w gospodarce i ten właściciel knajpy gdzieś go wydaje. Tracą chyba tylko pustelnicy, bo cała reszta też zyskuje. Nawet budżetówce skapują jakieś podatki.
@zagubionychromosom: Burżuj!