Dziś minęły dwa lata odkąd Sebastian Majtczak zabił 3 osoby na autostradzie A1.
Chcesz dodać opinię o Media Expert? Ok, ale akceptujemy tylko pozytywne :)
Hiszpania też zapowiada rezygnację z Eurowizji, jeśli Izrael weźmie w nim udział
Jechała zgodnie z ograniczeniami prędkości żeby mnie sprowokować!
Rolnicy wyjdą na ulice. Sprzeciwiają się umowie z krajami Mercosur
