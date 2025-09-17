Fałszywy policjant w Bielsku-Białej
Uważajcie tam na oszustów i osoby podszywające się pod policję. Jak widać ludzie mają przerost ego i 'nie wolno' im zwraca uwagę ;)Mirek_Cebula
Bo się oczywiście obsrali i zamazali...
https://tablica-rejestracyjna.pl/KK92222
@Fantomo: tablica-rejestracyjna często usuwa wpisy :)
@piekuo: elegancko napisane, nasi praodawcy to partacze jakich mało
dodałbym że zgodnie z przepisem że należy jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni, wjeżdząjąc na rondo powinieneś zawsze jechać prawym pasem nawet jak chcesz zjechać na ostatnim zjeździe (o ile nie znaki poziome nie wyznaczja zjazdu) a trzypasmowe drogi nie powinny istnieć bo nie trzeci pas nie ma uzasadnienia
pomijam już kłótnie o pierwszeństwo wchodzącego na
Też się zastanawiam co trzeba mieć za siano w głowie aby słuchać się jakiegoś randomowego pajaca na drodze. Ludzie nie znając żadnych procedur robią sami z siebie ofiary.
dojechać przebierańca