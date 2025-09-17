Niemowlę z siniakami trafiło do szpitala
"Wobec rodziców wszczęte zostało postępowanie karne". Fot. KPP OświęcimMelkovva_
Komentarze (26)
Ojciec biologiczny zapewne nie ma czasu się wysrac, bo musi je*bać na alimenty i wódeczkę dla żonki.
I tak wczas ktoś zareagował, podobne historie zwykle kończą się większą tragedia dla dzieci.
Czasami historie kończą się tak, że wali się tytuł typu "zabrano dziecko biednej katolickiej rodzinie" i wtedy hejt leci na pracowników, którzy te dzieci zabierają.
Rzecznik oświęcimskich policjantów aspirant sztabowa Małgorzata Jurecka poinformowała, że w piątek (12 września) pod numer 112 napłynął sygnał o rocznym niemowlęciu, które ma problemy z oddychaniem. Pod wskazany adres pojechali ratownicy medyczni i funkcjonariusze. W mieszkaniu
PS. Ta ustawa Kamilkowa to taki bubel jest, nic nie zmienia a dodaje w cholere bezsensownych obowiazków dla np. przedszkoli.