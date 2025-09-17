Niemowlę z gorączką i zasinieniami trafiło na obserwację do szpitala, a jego ośmioletni brat do placówki opiekuńczej po interwencji policjantów z Oświęcimia. Jak podała policja, rodzice są podejrzewani o znęcanie się nad dziećmi i ich zaniedbywanie.



Rzecznik oświęcimskich policjantów aspirant sztabowa Małgorzata Jurecka poinformowała, że w piątek (12 września) pod numer 112 napłynął sygnał o rocznym niemowlęciu, które ma problemy z oddychaniem. Pod wskazany adres pojechali ratownicy medyczni i funkcjonariusze. W mieszkaniu Pokaż całość