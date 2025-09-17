Aqua Park w Sopocie, podbija ofertę dla kobiet i wprowadza kobiece wtorki :)
Chyba się nie przejęli za bardzo naszymi głosami i wprowadzają... wtorki pełne relaksu! - tylko dla kobietrobercik3c
Komentarze (48)
najlepsze
Za kilka lat te same osoby będą nam tłumaczyły dlaczego "wtorki dla kobiet" w PKP gdzie mężczyźni nie będą mogli podróżować pociągami w ten dzień są ok.
Jak nie pasuje gejom i czarnym, to niech do mnie nie przychodzą (✌ ﾟ ∀ ﾟ)☞
Jak tu zrobią, że jedna sauna jest tylko dla kobiet, ale istnieją inne, to może być ciężej uzyskać wyrok sądowy o dyskryminacje.
@fatabil1ty: a szkoda, bo ukróciło by to bezczelną samowolę sędziowską, gdy pod pozorem indywidualnej oceny sprawy wydawane są drastycznie różne orzeczenia.
@tetraedr: no tak jakby ludzie nie mają wyboru bo to jest finansowane ze środków miasta do którego każdy mieszkaniec się dorzuca ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・ﾟ
kolega pyta.
Ma c---a i c---i dorobione, a w robocie lata do damskiej, gdzie wszystkie w-------e o to laski, zostały pozwane przez kolege z pracy o homofobie.
Może się kolega dołozyć do oferty basenu mimo, że ma c--e jak banie i kutasa?
pytam w ramieniu political correctness, jakby moderacja nie miała cycków i chujów na raz, nie czając bazy,
to nie daje 18+, bo lpgt jest normalne.
Setki ukraińskich Mężczyzn ginie codziennie i nikogo to nie obchodzi, zginęła jedna ukrainka, która s---------a i świat szaleje i współczuje a każdy zna jej imię
Zrobili duże zniżki na jakieś godziny w tygodniu. Przychodziły żule i menele z Sopotu na tanie kąpanie. Jak zmyli z siebie tygodniowy brud to jeszcze mieli czas, żeby zjechać ze zjeżdżalnia czy posiedzieć w jacuzzi.