Entomolog: muszka owocówka to alkoholik
Dorosłe osobniki i larwy muszki owocówki mają szczególne upodobanie do alkoholu. Preferują trunki o mocy 5-15 proc. zawartości etanolu, mocniejsze je zabijają.Urwisko
Komentarze (29)
najlepsze
@jackpir: No tylko, że muszki nie mają po tym fazy. Zwyczajnie używają jako źródła energii - metabolizują. Etanol jest wysoceenergetyczną substancją, na wiele sposobów ;-)
@kwanty: Człowiek też metabolizuje i wykorzystuje jako źródło energii
No tylko, że ma po tym fazę ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Czyli nie dość że piją, to jeszcze najmocniejsze trunki jakie tylko mogą.
@rawor:
Kto pije i pali ten nie ma robali ( ͡° ͜ʖ ͡°)