Pensje powinny być podnoszone przynajmniej o wskaźnik inflacji!
Rząd zaprezentował, o ile w 2026 roku wzrośnie w Polsce minimalne wynagrodzenie. To o ponad 200 zł brutto mniej, niż jeszcze kilka miesięcy temu zapowiadało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ekonomistka dr Monika Jakubiak uważa, że różne czynniki mogły wpłynąć na tę decyzję.FXMAG
71
Komentarze (71)
Programista teraz 3x najniższą krajowa
programista teraz: czacie napraw mi ten blad, czacie wygeneruj mi metode x co robi z, czacie co dzisiaj zjesc na obiad
Można sobie zażartować, że jeszcze trochę takiej polityki i za kilka lat wszyscy będziemy zarabiać 15k minimalnej i wchodzić szybciutko w 2 próg podatkowy ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Może ktoś tej pani powie, że może
Ponad 1/4 osób pracuję za minimalną. To jest rekord wręcz absurdalny.
Równocześnie rośnie rozwarstwienie społeczne, bo bogatym fundujemy np. jachty, milionowe
@JazzBlurr: Nie no, wiadomo. Najlepiej niech ludzie dalej tyrają za 12,50 zł na godzinę albo jeszcze mniej tak jak było kiedyś żebyś się nie czuł pokrzywdzony. Problemem nie jest pensja rosnąca a to, że twój pracodawca ci nie podwyższa jak więcej zarabiasz.
Przecież od nas uciekają wszystkie firmy krypto.
To, że jest tam aż tyle stron pokazuje jaki ogrom zmian jest tam wprowadzane. Unia tego nie wymaga. W innych krajach te ustawy jakoś nie są takie ogromne.
Firmy będą zatrudniać i płacić podatki w innych krajach, bo praktycznie każdy jest bardziej przyjazny dla kryptowalut niż Polska ze swoim
@Login23: Gdyby nie ta minimalna płaca to ludzie dalej pracowaliby u jakichś januszy biznesu po 5-7 zł na godzinę ciesząc się, że w ogóle mają pracę. Oczywiście jakiś kretyn pewnie zaraz przyjdzie i powie, że przedsiębiorców
jak nie zamkniemy granic to nie ureguluje, bo sprowadzamy robotników z krajów gdzie zarabiali 100$ dziennie.
i dlaczego skoro 1/4 zarabia minimalną i mamy takie niskie bezrobocie to tego nie robi? bo przecież powinny rosnąć wypłaty skoro trzeba walczyć o pracownika?
i podwyżka na poziomie inflacji to nie jest podwyżka, brak podwyżki to obniżenie wynagrodzenia. jak zarabiasz tyle samo
A może by tak od drugiej strony "rozwiązać" problem zamiast nakazując wzrost płac, to zakazać wzrostu cen?
Albo w jakiś inny sposób "stłuc termometr żeby zniknęła gorączka"?