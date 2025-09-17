3510 zł dziś to pensja minimalna netto podniosą w 2026 roku na 3606 zł i czytam komentarze i widzę że dzieciaki uważają że się pani sprzątaczce czy pani w sklepie tyle się nie należy. To może byście sami sprzątali biura i nie trzeba by zatrudniać sprzątaczki. Bezrobocie według Eurostatu prawie najniższe w Europie wyprzedzają nas tylko Czechy. I to tylko dlatego że by Podkarpacie i Lubelskie siedzi w Niemczech a jest zarejestrowani Pokaż całość