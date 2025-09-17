Hity

tygodnia

Dziś minęły dwa lata odkąd Sebastian Majtczak zabił 3 osoby na autostradzie A1.
Hiszpania też zapowiada rezygnację z Eurowizji, jeśli Izrael weźmie w nim udział
Jechała zgodnie z ograniczeniami prędkości żeby mnie sprowokować!
Chcesz dodać opinię o Media Expert? Ok, ale akceptujemy tylko pozytywne :)
Rolnicy wyjdą na ulice. Sprzeciwiają się umowie z krajami Mercosur
