"Sowiecka propaganda, czyli próba usprawiedliwienia bezprawia"
"Inwazja sowiecka dokonana 17 września 1939 roku była pogwałceniem wszelkich traktatów i konwencji międzynarodowych. Władze Kremla, które miały świadomość dokonywanego przez siebie bezprawia, próbowały usprawiedliwiać swoje czyny poprzez zaklinanie rzeczywistości i zakłamywanie faktów."paramedix
Moderatorzy na wykopie to jest inny stan umysłu, stan pokroju przeciętnego wpisanego na volks-listę albo innego, wschodniego odpowiednika przyjaciół trzeciej rzeszy.
Owszem, był, niemniej ustalmy że konstytucja kwietniowa też mimo wszystko nie została wprowadzona zgodnie z prawem tylko z naruszeniem konstytucji marcowej, przez rząd który nie objął władzy legalnie tylko przejął ją w wyniku przewrotu wojskowego.
Pańsko-burżuazjny Rząd Polski, wciągnowszy Was w awanturystyczną wojnę, pozornie przewaliło się. Ono okazało się bezsilnym rządzić krajem i zorganizować obronu. Ministrzy i gienerałowie, schwycili nagrabione imi złoto, tchórzliwie uciekli, pozostawiają armię i cały lud Polski na wolę losu.
Armia Polska pocierpieła surową porażkę, od którego ona nie oprawić wstanie się. Wam, waszym żonom, dzieciam, braciam i siostram ugraża głodna śmierć i zniszczenie.
W te ciężkie dni dla Was potężny Związek Radziecki wyciąga