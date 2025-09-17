A może warto zmienić prawo dotyczące ochrony lokatorów? Wtedy na rynek wynajmu wróci dziesiątki tysięcy mieszkań, koszty wynajmu spadną a za tym koszty sprzedaży mieszkań spadną? Może warto wyłączyć ETS z budownictwa, żeby koszty materiałów spadły, przemyśleć standardy i też niektóre obniżyć, może otworzyć rynek dla nowych deweloperów, żeby stworzyła się większa konkurencja? Może wymusić sprzedaż banków ziemii, tak skrzętnie trzymanych przez deweloperów? Może nie warto robić takich idiotyzmów jakie robi Pełczyńska-Nałęcz Pokaż całość