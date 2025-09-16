To skomplikowane. Nie powiedziałbym ze to tylko lepsza diagnostyka. 20 lat temu autyzm diagnozowano w poczekalni - kilkuletni chłopak który nie mówi, robi różne gesty i grymasy, powtarza w kolko te same zachowania. Dzisiaj mamy całkiem normalnie na oko wyglądające osoby które diagnozę dostały. Częściowo zależy to od zmian kryteriów diagnostycznych, DSM 5. Ale dlaczego zmieniliśmy kryteria?



Podstawy medycyny: "diagnoza" zawsze oznacza obserwowane zmiany biologiczne (czy psychologiczne, ale psychologia to tez biologia) Pokaż całość