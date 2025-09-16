Wzrost diagnoz autyzmu w Polsce
Analiza danych NFZ: 130% wzrost diagnoz autyzmu w Polsce. Od 42 tys. do 100 tys. osób w 4 lata. Koszty 2030: 14 mld PLN.PiotrSter
Co mówi dla przykładu liczba +1 mln w USA przy liczbie ludności ponad 300 mln, a Ukrainy liczba 100-500 tysięcy przy 37 mln?
USA wychodzi +0,3%, w Ukrainie 0,3-1,7%.
Statystyka taka piękna jak zawsze.
Podstawy medycyny: "diagnoza" zawsze oznacza obserwowane zmiany biologiczne (czy psychologiczne, ale psychologia to tez biologia)