We Wrocławiu ktoś ukradł rower warty 70 tys. złotych. Policja szuka tego mężczyz
Wrocławska policja prosi o pomoc. Z jednego z salonów rowerowych przy placu Grunwaldzkim, zniknął bardzo drogi rower. Jednoślad jest warty aż 70 tysięcy złotych. Człowiek widoczny na zdjęciu, może mieć związek z tą sprawą. Jest poszukiwany przez policjantów.rybak_fischermann
- 56
Komentarze (56)
najlepsze
a wogóle to on był audiopedofilski
Na zagranicznych stronach cena to 14 500euro
https://theflow.bike/pl/p32182_S-Works_Epic_8_
@Indoctrine: Porównaj siłę nabywczą, to zobaczysz, że to nie będzie lodówka dla Niemca czy Francuza.
W Niemczech, przeciętne zarobki brutto w 2025 roku wynoszą około 4200–4300 euro brutto miesięcznie. Kwota netto, czyli zarobki „na rękę” po odliczeniu podatków i składek, to zazwyczaj około 2800–3200 euro,
Więc średni Niemiec na taki rower dyma prawie pół roku nic nie wydając. Jeśli jesteśmy przy lodówkach, nie wiem ile zarabiasz, ale
to to pewnie lep na frajerów
@tecza: no i tak właśnie będzie xd
Nikt normalny nie kupuje rower za 70k bo żaden rower tyle nie jest wart nawet elektryczny, to cena z d--y i tyle, za 70k samochód 2 letni kupisz.