Większość komentarzy to jak zwykle z d--y. Taki rower to kupuje ktoś kto nie ma co z pieniędzmi zrobić albo startuje profesjonalnie w zawodach i z tego też żyje. To tak jakbyście się przysrali, że zawodowiec w maratonie biegnie w butach za 2000 zamiast kupić jakieś adidasy z ccc za 50 zł.