Niemcy wypadły z pierwszej dziesiątki najbardziej innowacyjnych państw świata
W pierwszej dziesiątce rankingu najbardziej innowacyjnych państw zabrakło miejsca dla największej europejskiej gospodarki, czyli Niemiec. Na ich miejscu po raz pierwszy w historii tego zestawienia pojawiły się Chiny.VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 20
- Odpowiedz
Komentarze (20)
najlepsze
@Drzepetto: Na konferencji "Beyond growth" w 2023 roku pani von der Pfizer powiedziała otwartym tekstem że Zielony Wał jest wprowadzeniem w praktyce idei Zero growth. Oni wiedzą co robią, z pełną świadomością chcą cofnąć Europę w rozwoju, bo mają ideologicznego lewackiego pierd..olca.
Zobacz co chcą zrobić z rolnictwem, co zrobili z przemysłem. To
Serio, dopiero dziesiątą pozycję?
Z tego co obserwuję rozwój nauki i technologii, to nie jestem pewien, czy Chiny, czy USA powinny być na pierwszym miejscu, w zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań i technologii. 10 pozycja Chin to jakaś bzdura.
Oh, wait ( ͡º ͜ʖ͡º)
- Spokojnie wnuczku, wkrótce się przekonasz