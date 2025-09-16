To koniec dziury ozonowej? ONZ podało najnowsze dane
Warstwa ozonowa, która jeszcze kilkadziesiąt lat temu była przedmiotem globalnego niepokoju, obecnie się odbudowuje - podaje ONZ. Dzięki wycofaniu niemal wszystkich szkodliwych substancji jej regeneracja postępuje.VoxClamantisInDeserto
Naukowcy zidentyfikowali przyczynę, politycy zabronili freonów i problem został rozwiązany (przemysł i "wolny rynek" był oczywiście przeciw bo to wyższe koszty generowało a freony take fajne były i tanie). Z CO2 będzie o wiele trudniej :-/
@merciless85: Tia... ale w zamkniętych procesach. Wcześniej były używne w dezodorantach i praktycznie wszystkim co było "w sprayu". Trafiały prosto do atmosfery i to był główny powód rozwalania dziury ozonowej (freony działały jak katalizator, jedna cząsteczka redukowała bardzo dużo ozonu do formy podstawowej - tlenu).
To właśnie wycofanie freonów z "otwartych cykli" spowodowało redukcję w atmosferze.