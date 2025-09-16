Pokaż całość

O kimś jest jeszcze głośno? Ziobrę jeszcze czasami nagłośnią, ale to sa dopiero pierwsze przesłuchania. Największy raban będzie w 2027 podczas kampanii wyborczej, ale wtedy będzie już za późno i będą mówić, że trzeba na nich głosować, żeby mogli skończyć rozliczenia. Żaden polityk nie zostanie za nic rozliczony - prokuratura i sądy są zbyt wolne. Sławomir Nowak ma zarzuty od 2018, obecnie jest na wolności, sąd go wypuścił za 1