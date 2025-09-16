Tajemnicza inwestycja na Mazurach. Plany ukrywano. W tle Obajtek
Na Mazurach planowana jest ogromna inwestycja obejmująca czteropiętrowy hotel, kilkadziesiąt apartamentowców, klinikę, domki na wodzie i rozbudowane pomosty.Z_ostatniej_chwili
Komentarze (19)
najlepsze
On wprawdzie ma ymmunitet więc...
O kimś jest jeszcze głośno? Ziobrę jeszcze czasami nagłośnią, ale to sa dopiero pierwsze przesłuchania. Największy raban będzie w 2027 podczas kampanii wyborczej, ale wtedy będzie już za późno i będą mówić, że trzeba na nich głosować, żeby mogli skończyć rozliczenia. Żaden polityk nie zostanie za nic rozliczony - prokuratura i sądy są zbyt wolne. Sławomir Nowak ma zarzuty od 2018, obecnie jest na wolności, sąd go wypuścił za 1
ten w Mikołajkach odkąd rozbudowali to nie ma po co tam jeździć
w sezonie są tam dzikie tłumy
a jak dostaniesz pokój na samym krańcu hotelu to do foyer idziesz z 5 minut
@schnee: ostatni raz nocowałem tam jakoś z 15 lat temu i w hotelu było absolutnie pełno
ze 2 lata temu zostawiałem auto u nich na parkingu bo pojechaliśmy na dzienny wypad do Mikołajek i parking zastawiony do
prawda?