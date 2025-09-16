Mercedes przenosi produkcję do Polski. Tak tnie koszty.
Mercedes chce przenieść produkcję e-Sprintera do Polski, inwestując ponad 1,5 mld zł w fabrykę w Jaworze. To decyzja, która wywołała kontrowersje w Niemczech, ale dla Polski oznacza nowe miejsca pracy i rozwój sektora motoryzacyjnego.PiotrSkargarkson
a także zero zapłaconych podatków oraz dofinansowania dla Mercedesa?
Przychodzi takie korpo i ma do zaoferowania miejsca pracy i nawet jak zapłaci mniej podatków, to i tak sporo kasy zostanie u nas w kraju. Alternatywą jest to, że nie zaproponujemy nic, i zamiast tego pójdę do Węgrów albo Rumunów, a my nie dostaniemy nic.
@bidzej
Różnica semantyczna - istotnym jest to, że ostatecznie Mercedes zamierza utworzyć w Polsce nowe miejsca pracy, zgodnie z artykułem - co najmniej 300 nowych stanowisk, dzięki czemu zwiększą się wpływy do budżetu lokalnego. Myślę, że mieszkańcy Jaworu i okolic
ale do rzeczy, teraz praktycznie płaca nie rośnie i nie będzie rosła, wcześniej z----------a jak szalona, więc mercedes raczej może być spokojny przez jeszcze 2-3 lata
w Niemczech niby urosła o 1 euro
@sylwke3100: niestety chyba żadna polska firma nie jest na tyle duża żeby dostać takie benefity jak zagraniczne
@sylwke3100: zawsze może się otworzyć u sąsiadów i polski januszek będzie popylał u polskiego janusza na najniższej krajowej + drobne pod stołem.
po czym pracownicy mają kasę by kupować, więc inni ludzie mają pracę i płacą podatki i kasę, by kupować przez co inni ludzie mają pracę i płacą podatki i kasę by....
jeśli nie ma konkurencji na rynku to jak najbardziej należy ściągać jak najwięcej inwestycji (z uwzględnieniem ochrony środowiska)