Hity

tygodnia

Dziś minęły dwa lata odkąd Sebastian Majtczak zabił 3 osoby na autostradzie A1.
3693
Jechała zgodnie z ograniczeniami prędkości żeby mnie sprowokować!
2011
Rolnicy wyjdą na ulice. Sprzeciwiają się umowie z krajami Mercosur
1785

Ktoś zamknął żywego kota w automacie paczkowym. Zwierzę konało w wielkich cierpi
1685
Od 11 września ceny mieszkań będą jawne. Możliwa presja na ich spadek
1617

