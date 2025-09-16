Światłowód obowiązkowy również w budynkach jednorodzinnych? Nowy pomysł resortu
Wyposażanie budynków w infrastrukturę światłowodową będzie obowiązkowe także w budynkach jednorodzinnych
A może i nie? Może po prostu trzeba wpompować miliardy naszej kasy w firm co dociągną światłowody do każdej obory?
I nie dajmy sobie wmówić "UE wymaga". Dyrektywy często są ogólnikowe, a to nasze asy dopierd... do pieca aż naród piszczy, jak z SCT. Oczywiście później kłamliwe tłumaczenie "UE wymaga". Tak? Dokładnie wymaga światłowodu do każdego domu?
Mimo że
@N331: Mobilka, radiówka czy satelitka wyciągają aktualnie bez problemu
Podać nazwisko, żeby się przypadkiem w wyborach nie pomylić i na niego nie zagłosować.