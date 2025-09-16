Groźna wizja. System kaucyjny wywinduje ceny odbioru śmieci
Zapowiedź nadchodzącej katastrofy, czyli ekspert o systemie kaucyjnym. Wskaźniki recyklingu nie poprawią się, ale za to będzie drożej. Analiza Izby Branży Komunalnej.artur-kielbasinski
Komentarze (68)
najlepsze
@Pawel993: a teraz wytlumacz ludziom inteligentnym dlaczego za dodatkowa wlasna prace i wysilek beda karani wyzszymi rachunkami za odbior smieci? To na co ten caly system jesli za dodatkowa prace bedziemy karani?
@Pawel993: yyyy, nie? Nie opłaca się?
W 2009 r. weszła ustawa o segregacji. Ceny za wywózkę śmieci miały spaść. Efekt? Wzrosły, w zalezności od regionu Polski, o 25-50%.
W 2016 r. weszła ustawa, która miała "zmonopolizować" wywózkę śmieci, aby mniej firm w danym regionie konkurowało, w efekcie koszty transportu i odbioru śmieci miały zmaleć. Efekt? Wzrost, w zależności
Jakie kurvva podrożeje??
No więc już mamy ten etap za sobą to czas na ekonomiczne zgruzowanie społeczeństwa debilnymi pomysłami. Niech płacą za nic najlepiej jak najwięcej.
politykom