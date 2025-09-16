Dalszy krok pauperyzacji społeczeństwa, ogólnie nowe przepisy tylko mają na celu transfer pieniędzy od biednych do bogatych. Tak jak ktoś pisał tutaj niedawno, że kraje UE się bardzo dobrze rozwijają bo Hiszpania notuje wzrost PKB niewidziany u nich od dawna, bo mają setki tysięcy tanich imigrantów z Afryki. Tylko młodzi Hiszpanie emigrują, bo nie stać ich na wynajęcie mieszkania, co to jest za wzrost w ogóle? Oprócz kilku oligarchów społeczeństwo ma gorzej, Pokaż całość