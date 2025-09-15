Szkocja: Skandal na Mistrzostwach Świata w Puszczaniu Kaczek na Wodzie!
Na ostatnich Mistrzostwach Świata w Sportowym Puszczaniu Kaczek doszło do oszustwa! Zawodnicy zostali przyłapani na ścieraniu kamieni do kształtu bardziej okrągłego od tych występujących w naturze. BBC.ijones
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 22
- Odpowiedz
Komentarze (22)
najlepsze
Informacja powinna była być opublikowana, zanim się wydarzyła.
potem jak ktoś ich zaatakuje z wody to będzie stawał przeciwko armii mistrzów rzucania kamieniami po wodzie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Trochę jak w dowcipie:
Po czym poznać Rosjanina w Ameryce?
- Przychodzi na walki kogutów z kaczką.