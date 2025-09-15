Ponieważ media głównego nurtu straciły już dawno wiarygodność. TVP przez Kurskiego, a teraz niby miało być już dobrze, a jest tylko ciut wyżej niż dno, różnica w praktyce żadna, a jeszcze mają pole do popisu. Polsat tak samo gra jak zagra mu władza, TVN promował Palikotów i innych oszustów w głównych kanałach, robił wywiady z zaburzonymi ludźmi chcącymi zmieniać gramatykę j.polskiego, a w porannych gości identyfikujących się jako syrena i innych oszustów.