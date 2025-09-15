Dlaczego Polakom świat objaśnia Dziki Trener? Bo naszym instytucjom się nie chce
Media w szoku, bo sieć podbija komentarz Dzikiego Trenera dot. dronów. Tymczasem polskie instytucje nie odpowiadają na pytania w tym zakresie. A potem słychać narzekanie na dezinformację...Ruryk
Komentarze (103)
Dokładnie. Niestety ale mainstreamowe media już dawno straciły wiarygodność i to na własne życzenie kłamiąc dla własnej korzyści. Szerzenie kłamstw ma swoją cenę, zaufanie łatwo stracić, ale odbudować to czasem kwestia lat czy dekad. A telewizja pod kontrolą polityków czasem taki kit wciska że trzeba być tak samo odklejonym od rzeczywistości by uwierzyć.
@DuchZoliborza
Poprostu większość ludzi jeden rodzaj ignorancji zamienia na drugi. To widać na wielu
Ludzie teraz wolą słychać dzikiego trenera. Taki efekt.
Listopad 2021 -strona PZH:
https://web.archive.org/web/20211122171500/https://szczepienia.pzh.gov.pl/najlepsza-szczepionka-przeciw-covid-19-to-ta-ktora-masz-szanse-sie-zaszczepic/
Rozliczyli kogoś za aferę masczkową\respiratorową?
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Sledztwo-ws-afery-maseczkowej-maseczkowej-umorzone-Sad-Okregowy-w-Warszawie-podtrzymal-postanowienie-8980826.html
Albo za wybory kopertowe?
https://tvn24.pl/polska/sledztwo-w-sprawie-wyborow-kopertowych-umorzone-samorzady-skladaja-zazalenie-st8526793
@ChciwyMaslak: a co powiesz o patoinkwizycji wykopowej która najpierw polowała na "antyszczepów" zdających niewygodne (i niezgodnie z linia loterii hulajnogowej) pytania a teraz szuka onuc?
Ja widać niektóre umysłu nic się nie zmieniły od średniowiecza i hasło "spalić wiedźmy" dalej w modzie.
Ostatnie 20 lat to jedno wielkie mataczenie. Najśmiesniejsze jest to, że nawet myśleć nie trzeba bo rządowa propaganda przeczy sama sobie. Wystarczy mieć pamięć dłuższą niż 4 godziny :D
Gdyby od początku się nie zapierali, to nikt by ich też za to nie winił. A tak wychodzi to ukraińskie wypieranie się swoich czynów (Od Wołynia do Przewodowa)
Winna jest rosja która atakując innych zmusza dowolne inne siły zbrojne do działania, a technologia niestety nie jest bezbłędna i wypadki wynikające
W instytucjach są politycy którym z automatu nie zależy na przekazaniu informacji, tylko na zdobyciu kapitału politycznego. Jest na przykład taka instytucja NASK, ktoś powie jak się skończyła afera ingerencji obcego kapitału w wybory w Polsce? Nikt k---a tego nie wie bo wspierano kandydata z obozu rządzącego, i informacja nie została przekazana a wręcz utajniona, mimo drążenia Wirtualnej Polski.
Od
A nawet tzw. przeciętny człowiek nie jest aż takim durniem, żeby uwierzyć w to, że mamy wszyscy się zamknąć w domach i zgnić bo krwiożerczy wirus... o praktycznie zerowej śmiertelności.
Ja tu nie widzę żadnych szans