Ja się zastanawiam jakim trzeba być idiotą, debilem, bez mózgiem, kretynem i "rodzicem", żeby pozwolić małemu dziecku bawić się z nieznanym sobie psem, i do tego z rasy bardzo agresywnej. No nie ogarniam tego. Łatwiej by mi było przyswoić całą fizykę kwantową i teorię powstania wszechświata, niż takie zachowanie u "rodzica". To już nawet zwierzęta chronią swoje młode przed nieznanymi innymi zwierzętami i mają więcej oleju w głowie.