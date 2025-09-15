Dwuletnia dziewczynka pogryziona przez amstaffa w Wałbrzychu.
Dramat rozegrał się w mieszkaniu przy ul. Husarskiej w piątek wieczorem. Do znajomych przyszedł kolega z psem w typie amstaffa. Miał go od niedawna. Gdy dziewczynka bawiła się z nim, pies zaatakował. Rzucił się na dziecko i ugryzł w policzek.Wincyyyyj
Ale nie martwcie się, zaraz wjadą ekspertki od zwierząt z fejsa i będą płakać, że „to nie wina pieska, tylko właściciela”. Tak, bo przecież zawsze jak pies odgryza komuś pół policzka to wina Janusza,
Psa uśpić a gościa obciążyć kosztami leczenia dziewczynki.