Ale wiesz że Kamala przegrałą wybory już jakiś czas temu?Ponieważ nikt nie wątpi żeś człowiek słowny i honorowy, kolega z czipsami czeka kiedy usuniesz, ale czipsy się kończą a konto jak było tak jest...Nie to żeby ktoś zarzucał hipokryzję, zakłamanie i dezinformację, nie?