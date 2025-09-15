Dziki trener znów dezinformuje... tym razem w kwestii ataku ruskich dronów. Bardzo proszę zgłaszać do youtuba i CERT ten filmik, może dziki trener spadnie z rowerka, bo już od dawna szkodliwe treści wrzuca do internetu ku uciesze ruskich trolli.
Prośba o wykop efekt - zgłaszamy ruską dezinformację Dzikiego Trenera
Komentarze (172)
Faktycznie, ruska onuca...
https://wykop.pl/wpis/78865713/ok-pobawmy-sie-na-powaznie-jak-kamala-harris-przeg
Ale wiesz że Kamala przegrałą wybory już jakiś czas temu?
Ponieważ nikt nie wątpi żeś człowiek słowny i honorowy, kolega z czipsami czeka kiedy usuniesz, ale czipsy się kończą a konto jak było tak jest...
Nie to żeby ktoś zarzucał hipokryzję, zakłamanie i dezinformację, nie?
A po drugie - skąd ty wiesz co jest ruską propagandą a co nie? Jak myślisz, jaką siłę ma tak naprawdę twój argument pt. "A bo mi się tak wydaje" ?
Zakop.
@milten-mages: Nawet Trump napisał, że to ruskie drony a ty coś bredzisz ze brak dowodów XDDDDD