Chodzi o to że jak zabierzesz nierobowi mieszkanie, bo nie płaci, to nagle staje się on nie twoim problemem a problemem państwa. Dla tego wolą się w to 'nie mieszać' :D Nagle by przestępczość mogła wzrosnąć, bezdomność i tak dalej i tak dalej... a tak, to ty sobie utrzymasz takiego pasożyta przez jakiś czas, aż nie przeniesie się na nowego żywiciela. Proste.