Jestem klientem mbanku od 2008 roku, obecnie to już 17 lat.
Ogólnie byłem zadowolony dlatego kilka lat temu zdecydowałem się na założenie tam konta firmowego dla mojej działalności gospodarczej.
Pierwsze 2 lata na koncie firmowym miałem darmowe zarówno pod względem prowadzenia konta, jak i przelewów.
Później skończył się okres promocji i weszły opłaty, odezwałem się do BOK, zmienili mi taryfę z powrotem na promocyjną i tak było.
W sierpniu br. otrzymałem wiadomość, że promocja się skończyła i wskakuję na płatne konto...
Zadzwoniłem na BOK, przedstawiłem swoją sytuację, że jestem z nimi niezmiennie od 17 lat i zapytałem jak to jest z utrzymaniem klienta, dlaczego nowy klient jest szanowany bardziej niż ten kilkunastoletni lojalny klient.
Zapytałem też, czy jeżeli zamknę konto, a na kolejny dzień otworzę to będę mógł skorzystać z promocji dla nowych.
Tym razem otrzymałem odpowiedź jak niżej :)
Wniosek jest jeden: nie opłaca się być lojalnym i wieloletnim klientem dla januszexu jakim jest mbank.
Wkrótce przenoszę swoje konto i budżet zarówno prywatny, jak i firmowy do konkurencji.
Także Mireczki, warto wziąć pod uwagę moją historię podczas zakładania nowego konta.
W mbanku macie pewność, że nikt was nie bedzie szanował za to, że powierzacie im przez wiele lat swoje pieniądze. Każdy nowy, który zechce przyjść dostanie lepszą ofertę od was.
Ament
Zamiast prosic sie o promocje, idz do banku ktory je oferuje tak po prostu.
@chandler-bing:
tak właśnie nagabują banki i zarabiają na klientach. Bank zarabia już na tym, że przechowuje Twoją gotówkę. Jeżeli do tego chce Cię okradać dodatkowymi kosztami, to nie zmieniając banku dajesz się po prostu PERFIDNIE ograbiać chciwym bankom...
Narzucaniem dodatkowych kosztów przez banki, które obracają Twoją gotówką, to czyste ZŁODZIEJSTWO z chciwości i żerowanie na ludziach, w tym
Dodaj jeszcze, że liczy się to przede wszystkim w tzw. planach sprzedażowych dla pracowników, którzy od tego mają premię. Wielu ludzi sobie nawet nie zdaje sprawy z tego, że istnieje coś takiego jak plan sprzedażowy, a już tym bardziej w branży takiej jak banki czy telefonia komórkowa. Dlatego stałego klienta mają w dupie (chociaż będą psychologicznie mamić, że
@Wight: istnieje coś takiego w innych krajach?
@Plp_: z BIK który posiada te dane jeżeli ofc był jakiś kredyt brany