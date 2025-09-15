Jestem klientem mbanku od 2008 roku, obecnie to już 17 lat.

Ogólnie byłem zadowolony dlatego kilka lat temu zdecydowałem się na założenie tam konta firmowego dla mojej działalności gospodarczej.

Pierwsze 2 lata na koncie firmowym miałem darmowe zarówno pod względem prowadzenia konta, jak i przelewów.

Później skończył się okres promocji i weszły opłaty, odezwałem się do BOK, zmienili mi taryfę z powrotem na promocyjną i tak było.

W sierpniu br. otrzymałem wiadomość, że promocja się skończyła i wskakuję na płatne konto...

Zadzwoniłem na BOK, przedstawiłem swoją sytuację, że jestem z nimi niezmiennie od 17 lat i zapytałem jak to jest z utrzymaniem klienta, dlaczego nowy klient jest szanowany bardziej niż ten kilkunastoletni lojalny klient.

Zapytałem też, czy jeżeli zamknę konto, a na kolejny dzień otworzę to będę mógł skorzystać z promocji dla nowych.

Tym razem otrzymałem odpowiedź jak niżej :)

Wniosek jest jeden: nie opłaca się być lojalnym i wieloletnim klientem dla januszexu jakim jest mbank.

Wkrótce przenoszę swoje konto i budżet zarówno prywatny, jak i firmowy do konkurencji.