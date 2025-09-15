Susza. Dramat w trzech aktach.
W Łukawicy, dopływie Sanu, nie ma już wody. Szkoła patohydrologii polskiej.pasta_alla_carbonara
W tym kraju nie takich jak on mieliła maszyna biurokracji i tumiwisizmu.
Jakby zmieniła się polityka to by się skończyła łatwa kasa dla szwagrów bez szkoły.
czy ilość pobranej wody z głębokości odpowiedniej i sprzedawana na zachód nie szkodzi środowisku ? ? ?
Problemem jest to, że kopie się rowy odwadniające lasy i nieużytki, po to by szybciej spływała do morza.
Witajcie w globalnym ociepleniu... miało być inaczej? palmy, pomarańcze, gorące morze??? no to macie suszę, słońce i sinice w Bałtyku...