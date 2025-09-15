Łukasz W. podejrzany o kradzież lexusa należącego do rodziny premiera Tuska
Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia, a Sebastianowi Majtczakowi, który przez swoją brawure zabił 3 osoby grozi 8 lat odsiatki. Co za matoły ustanawiają w Polsce prawo?pindolino
Poza tym to zagrożenie karą od roku do 10 lat wynika z tego, że przepis o kradzieży z włamaniem jest bardzo ogólny. Obejmuje i sytuacje, gdy ktoś:
a) włamie do schowka w piwnicy i ukradnie kilka słoików z ogórkami
b) ukradnie auto żony premiera
c) włamie się do fabryki i wywiezie całą