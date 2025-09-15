Przestępstwo Majtczaka ma charakter umyślno-nieumyślny (umyślne przekroczenie przepisów ruchu drogowego, ale z nieumyślnym skutkiem w postaci spowodowania śmierci). Kradzież to zaś przestępstwo wyłącznie umyślne.



Poza tym to zagrożenie karą od roku do 10 lat wynika z tego, że przepis o kradzieży z włamaniem jest bardzo ogólny. Obejmuje i sytuacje, gdy ktoś:

a) włamie do schowka w piwnicy i ukradnie kilka słoików z ogórkami

b) ukradnie auto żony premiera

c) włamie się do fabryki i wywiezie całą Pokaż całość