Co najmniej 114 palestyńskich dzieci z pojedynczymi postrzałami w głowę i klatkę
Śledztwo duńskich dziennikarzy: patolodzy sądowi przeanalizowali zdjecia RTG dzieci , w 114 przypadkach obrażenia wskazują na postrzały kulami (a nie odłamkami) i prawdopodobnie strzały z dystansu w głowę/szyję amunicją wojskową. Cały art. w powiązanych.miloo
Komentarze (63)
ONZ nic nie może.... ONZ może jedynie prosić, ale nie ma żadnych narzędzi. Sankcji nakładać nie może, własnych wojsk nie ma...
Ogólnie ta organizacja jest chyba tylko po to aby zapewnić paru ludziom ciepłe posadki...
Jak to dokąd? Oczywiście że do Europy.
Czym różni się dzisiejszy Izrael od hitlerowskich Niemiec?
@Jurand-ze-Spychowa:
Tym że Niemcy próbowali się kryć z holocaustem i udawali że nic złego nie robią.
Izrael się nawet z tym nie kryje ¯\(ツ)/¯
Aktualni Rzymianie w dużej części pochodzą z Rosji i ich standardy stosują. Np. taki Salomon morel i inne mendy.