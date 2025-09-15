Eksperci: Polska nie jest gotowa na walkę z imigranckimi grupami przestępczymi
Państwa Europy, a zwłaszcza Polska, powinny wnikliwiej kontrolować przeszłość migrantów. Dla krajów spoza Schengen, które nie chcą dzielić się informacjami z kryminalnych baz danych o swoich obywatelach, nie powinno być ułatwień wjazdu mówią Paulina Polko i Tomasz Safjański.Kolekcjoner_dusz
- #
- #
- #
- #
- 42
- Odpowiedz
Komentarze (42)
najlepsze
A lada moment będzie jak w UK, zakaż noży, broni czarnoprochowej, etc.
@dziacha: żeby tylko podatkami ( ͡° ʖ̯ ͡°)
Będą akcje z suszarką w krzakach przy wyjeździe z terenu zabudowanego itp
@plyty_chodnikowe: Oczywiście, że jest gotowa. Problem jest taki, że wpisy takie jak ten to jeden z ewidentnych objawów dezinformacji w przestrzeni publicznej mających sprawić, że zwykły obywatel jak ty ma nie czuć się bezpiecznie.
Skoro Izrael możne nie wpuszczać i dobrze na tym wychodzą, to my też możemy.
@Lardor: To było trudne. Kto mógł wpaść na to, że będzie u kogoś z krewnych, na to by Columbo nawet nie wpadł ( ͡° ͜ʖ ͡°)