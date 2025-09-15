Na 15 latków na hulajnogach elektrycznych też nie. Szykujcie się na zwiększoną p-----c systemową wobec drobnych, nikłych pierdół, bo przerzucana kaskadowo agresja biorąca się z niemocy i frustracji właśnie tam, na dole będzie miała swoje największe ujście. Czyli za parę tygodni kolejny artykuł o zamordowanym na komendzie osiemnastolatku, gdy w międzyczasie po śródmieściu biega paru gruzinów z nożami XD