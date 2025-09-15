Psycholog: "Żabka to największy dystrybutor uzależnień w Polsce"! Alko+Zdrapka
Żabka to społeczna inżynieria niskiej jakości życia! Jest wszędzie, dzieci tyją jak w USA. Skoki dopaminy od cukru z tłuszczem, używek i mechanizmów hazardu: Impulsywnie dokup bo przepłacisz, rywalizuj, bolą wygasające punkty i kupony. Dzienne nawyki abonamentem na piwa i kawy. Dostawa wódy do domu.nieco
Komentarze (115)
Weź napisz jeszcze coś oczywistego.
@nieco: wiadomo, p--o to nie a-----l ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Od kształtowania postaw społecznych dzieci odpowiedzialni są rodzice. Jak mają w dupie co ich dziecko żre i robi, to żadne likwidacje Żabek nie pomogą.
Nie, większość rodziców nie ma szans w starciu z taką machiną.
Bo z aplikacją dochodzi tak zwany eko rabat. Więc za 8 piwek płacę około 20 zł. Czyli 2,50 za sztukę. No i piwko dobre z buteleczki.
A nie jakiś harnaś z puszeczki.
Mnogość żabek sprzyja temu, że codziennie wymieniam butelki w innej żabce. Wtedy myślą, że wymieniam te butelki rzadziej a tak naprawdę codziennie latam bo wszystko wypijamy
A typ z wywiadu mówi: