Potwierdzam. Jestem nałogowym chlejusem browarów. Opcja kupna piwa w butelce i wymiany butelek opłaca się najbardziej.

Bo z aplikacją dochodzi tak zwany eko rabat. Więc za 8 piwek płacę około 20 zł. Czyli 2,50 za sztukę. No i piwko dobre z buteleczki.

A nie jakiś harnaś z puszeczki.



Mnogość żabek sprzyja temu, że codziennie wymieniam butelki w innej żabce. Wtedy myślą, że wymieniam te butelki rzadziej a tak naprawdę codziennie latam bo wszystko wypijamy Pokaż całość