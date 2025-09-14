Żyj w 21. wieku, bądź osobą publiczną, politykiem i jedź takim słownictwem po klasie robotniczej w erze wszechobecnych mikrofonów i kamer a potem kłam w żywe oczy, że było inaczej niż na nagraniu.

Jak jej się nie pozbędą za ta akcję, to za głupotę powinni, bo to świadczy o braku kompetencji do tej roboty.