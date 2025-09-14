Dziś znajomy pokazał mi w necie syfona 17 cośtam za ponad 10k pln. Mówi

- patrz jaki zaje i fajny i ładny i nowoczesny itd.

To ja się go pytam.

- Te a ten co teraz masz przecież też jest taki super. Rok temu mówiłeś o samych zaletach jego.

- No już nie jest bo teraz ten nowy jest lepszy.

- Ale za rok będzie c-----y przecież. Pokaż całość