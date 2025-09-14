Post miał już prawie 7 tysięcy lajkow. Oryginalny tytuł: „Who else thinks that IPhone 17 Pro i extremely ugly”. Ciekawe dlaczego cenzurują krytykę nowego Iphona?
iPhone 17 brzydki - Reddit usunął wiralowy post
- bo za największymi subredditami stoją producenci
- bo Reddit to biznes a nie ostatnia ostoja wolności w Internecie
- bo moderatorzy subredditów to często skrajni odklejeńcy
Komentarz usunięty przez moderatora
Pytanie co uznajesz za "polityczne" subreddity, bo wszystkie związane z facetami poleciały (typu redpill) i został tylko mensrights, ale też był gnojony.
Na reddicie (także na nexus mods) masz jedną, lewacką moderację na szczycie i jak przyjdzie co do czego to uwalą dużego subreddita za poglądy.
- patrz jaki zaje i fajny i ładny i nowoczesny itd.
To ja się go pytam.
- Te a ten co teraz masz przecież też jest taki super. Rok temu mówiłeś o samych zaletach jego.
- No już nie jest bo teraz ten nowy jest lepszy.
- Ale za rok będzie c-----y przecież.
Subreddity potrafią mieć walniętych moderatorów ale i bardzo restrykcyjne regulaminy (często maj z d--y reguły)
Kiedyś wybuchła mini afera bo na /r/memes zakazano dodawania mema z płaczącym hulkiem xD https://www.reddit.com/r/memes/comments/1h5mwdq/literally_198_wait/
Co ciekawe, mają tam sprawny dział z torrentami do wyścigów F1 🙃
@Vaclav: powiedział użytkownik wykopu