Totalne zaoranie Audiofilów
Profesjonalny inżynier audio nagrał film na YouTubie w którym zdemaskował sprzęt dla audiofilów, który w większości jest zwykłym scamem za ogromne pieniądze. Audiofile nie mogli sie pogodzić z faktami,ten więc zrobił test audio i zmiażdżył cała scamerska branże xdreronin
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 36
- Odpowiedz
Komentarze (36)
najlepsze
To dotyczy wszystkich grup, wędkarzy, rowerzystów, audiofilóipw, fanów jakiegoś artysty, czy nawet młodych matek. Trzeba to po prostu olać, a walka z tymi ludźmi jest bezsensowna, bo sekty zawsze są głuche na głosy rozsądku.
Jak pralnia zwraca na siebie uwagę to też źle. Jakieś restauracje bez klientów na uboczu, tartaki w których mało kto kupuje itd. to są dobre pralnie pieniędzy.