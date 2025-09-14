Jeszcze 2 lata przez całe lato temu w każdą niedzielę zbierało się menelstwo pod moim blokiem na ławce obok piaskownicy. Jakieś wyrośnięte typy. Zaczynali pić tak o 9, 10 wieczorem a pili zazwyczaj do 1:00 lub 2:00 w nocy. Czasem impreza kończyła się jakąś bójką lub dramatycznym rozstaniem jakiejś Karyny z Sebą. Najczęściej jak już kończyli ktoś na całe gardło darł się Kraaa kraa Krakowia, albo śpiewał Wisła to stara ku... Wzywanie Pokaż całość