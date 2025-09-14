Krakowska nocna prohibicja zmniejszyła kolejki na SOR
Jak ustaliliśmy, w Krakowie po wprowadzeniu ograniczenia w sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych liczba pacjentów na oddziale ratunkowym spadła o 30 proc. Tak te 30% to byli pijani z urazami którzy trafiali na SORseverh
Komentarze (80)
@lubie_jablka: Prohibicja jest od pólnocy.
Mam wierzyć, że typki nagle przestali pić na placu bo po 12tej nie mogą kupić browarka?
Coś zmyślasz.
Prohibicja żeby działała musiałaby zacząć się dużo wcześniej np o 20tej.
W Szwecji dla przykładu po 19tej nie kupisz mocnego alkoholu. Możesz po 17tej kupić p--o-siki o mocy 3.5% max.
20 lat temu mieliśmy bezrobocie na poziomie nawet 15-20% więc co Ci ludzie mieli robić? Gdzie komputer to wtedy nie każdy miał?
No i ogólnie społeczeństwo się bogaci, bogatsze społeczeństwo to mniej patologii.
Siłą rzeczy
powinien być zakaz ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu od 23:00 do 9:00. Nikt normalny nie potrzebuje wódki o 6
@chilon: Jak obliczyłeś tę połowę?
Skończyło się chlanie na umór wśród największych żuli.
Patrzcie na to zdjęcie. Jedziecie na SOR np. z dzieckiem a w sali obok takie ćpuny szczają pod siebie ( ಠ_ಠ)
@adam-yxz: To nie całkowita prohibicja tylko ograniczenie sprzedaży w godzinach w których normalni ludzie odpoczywają. Widocznie pijaków przerasta kupowanie na zapas.