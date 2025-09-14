Dał nam przykład Nepal, jak postępować mamy.
Niby nieistotna rzecz, która wielu uszła uwadze, ale może mieć ogromny wpływ na przyszłość. Stąd też rozpaczliwe próby rządów by zawczasu ocenzurować internet.sawes1
Komentarze (62)
najlepsze
@sawes1: Nie w każdej. W wielu nie ma żadnych liderów albo ich jest za dużo i tak naprawdę zaczyna się gorsze czyli walka o władzę rewolucjonistów - efektem jest niefunkcjonujące całkowicie państwo.
@psscp: Ktoś próbuje podawać za przykład pół-dziki kraj trzeciego świata gdzie doszło do przewrotu i czegoś podchodzącego pod wojnę domową a banda idiotów jeszcze przyklaskuje temu pisząc pod wpływem jakichś botów i trolli ruskich zapewne, że
@emre899: No ale co tu porównywać? Wojna na Ukrainie to jest WOJNA a nie jakiś konflikt wewnętrzny pomiędzy jakimiś grupami albo obywatelami a państwem.
@sylwke3100: no ale o to chodzi OPowi, "DAL NA PRZYKLAD NEPAL JAK POSTEPOWAC MAMY" - tzn. postepowac jak? zamieszki? podpalac i niszczyc? Nie wiem od kuda @sawes1 jest ale to sie wpisuje w ineresy pewnego sasiedniego panstwa
W pewnej wsi mieszkał sobie młynarz y.ebaka, który zaliczał wszystkie kobiety we wsi.
Lecz pewnego razu „wytarmosił” córkę sołtysa.
Sołtys strasznie się wkur.iił. Zwołał zebranie aby zaradzić jakoś temu problemowi z nadpobudliwym młynarzem.
Na sali cisza, nagle zgłasza się kowal, silny, ale prosty chłop, i mówi:
Czy rządową cenzurą internetu jest poddanie kontroli tajnego algorytmu Tik toka sterowanego przez rząd chiński?
@sawes1: widzę, że włączyłeś myślenie