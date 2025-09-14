Pierwszy polski pilot ukończył kurs instruktorski na myśliwcu F-35
Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował, że pierwszy polski pilot ukończył kurs instruktorski na myśliwcu F-35 Lightning II w Ebbing Air National Guard Base w USA. Jak zapowiedział szef Sztabu WP gen. Wiesław Kukuła, w najbliższych dniach to szkolenie ukończy kolejny pilot.VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 45
- Odpowiedz
Komentarze (45)
najlepsze
Mam nadzieję, że skończą się te pokazy lotnicze. Jak chcą to niech se emerytowani piloci na Mig 29 latają. Widziałem, że można na nich fajne rzeczy robić.