Pegasusa kupił PiS. Tym też będzie zainteresowany. Warto napisać, że wg danych pozyskiwanych przez organizację Citizen Land, Pegasus był wykorzystywany na świecie tylko do podsłuchiwania opozycjonistów w różnych krajach, działaczy na rzecz praw człowieka,dziennikarzy i prawników.nie znaleziono danych jakoby byli nim podsłuchiwani przestępcy. NSO Group, izraelska firma sprzedawała go reżimom wiedząc, że w wyniku działania dochodzi do licznych mordów i zniknięć ludzi. Ta sama firma próbowała później szpiegować i zastraszać pracowników Citizen Pokaż całość