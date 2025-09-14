Byłem niedawno, nie ogarnąłem o co chodzi, kupiłem bilet skycashem ostatecznie. To w ogóle jest jakaś oficjalna apka? Na przystankach i w tramwaju promują właśnie jakiś mobilet czy skycasha. Myślałem że może w tramwaju bilet kupię, ale nie, tyle to nie...



Wrocławski system ma już chyba z 15 lat i nigdy dotąd nie widziałem lepszego - automat w każdym pojeździe, kodowanie biletu na karcie płatniczej.