Mieszkańcy wkurzeni na trójmiejski system zakupu biletów na komunikację miejską
O systemie Fala rozmawiają ludzie w tramwaju, zrozpaczeni obcokrajowcy proszą o pomoc, gdy muszą z niego skorzystać, gdy muszą z niego skorzystać, a oceniający aplikację dają jej niemal najniższą możliwą notę.sylwke3100
I to nie
@hukot: Tylko zazwyczaj jest tak że takimi kwestiami zajmują się ludzie którzy nie są pasażerami, nie jeżdżą komunikacją itd.
Nie rozumiem, dlaczego w trójmieście robią wszystko od d--y strony. Wydają kupę siana na coś, co powinno działać od razu. Ale
Zamiast zbudować jakąś nową drogę.
ehhhhh
Wrocławski system ma już chyba z 15 lat i nigdy dotąd nie widziałem lepszego - automat w każdym pojeździe, kodowanie biletu na karcie płatniczej.
nie wiem jak dziala to przy wiekszej ilosci przejazdow, czy na koniec dnia nastepuje proces optymalizacji kosztow. Niby tak powinno byc i wiem ze niektore systemy takie cos maja.
w---------e sa natomiast bilety papierowe z automatow, maja nadrukowane jakies gowno QR i jak chcesz to skasowac w
@Iudex: Działa od 2018 r., wcześniej przez kilkanaście lat był inny, który działał lepiej. Też był automat w każdym pojeździe, różnica była taka, że drukował fizyczny bilet, więc mogłeś kupić bilet dla kogoś.Teraz to mniejszy problem, bo seniorzy i dzieci mają bezpłatne przejazdy. Druga sprawa, biletomat
utworzenie konta na appce na iphone : nie działa
stworzyłem przez stronę : sukces
zalogowanie do appki na iphone : nie działa
(miesięczny tylko w appce, skycash i inne nie mogą teraz miesięcznych sprzedawać)
Kupowanie biletu na 2 miasta : DOMYŚL SIĘ
Problem zakupu biletów powinien zostac rozwiazany jedna ogolno krajowa aplikacja. Zamiast ze skonczy sie tysiac przetargów tysiac osobnych applikacji dla 1000 miast. Dwa był by czas i pieniadze by taka applikacje maksymalnie dopiwscic i dopracowac. 3 szczedzilo by to wszystkim czas, oraz ucieło prowizje, dla pośredników.
Jeszcze pamiętam był koncept by każdy skanował tam kartę miejską. Czyli nieważne że ma się miesięczny, trzeba wyciągać kartę. Ale chyba z tego zrezygnowali.